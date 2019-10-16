Люди Путина хотят следить за педофилами

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На площадке Общественного народного фронта прошла встреча, посвященная безопасности детей, сообщает DEITA.RU. Поводом для нее стало убийство 9-летней девочки в Саратове.
Во время дискуссии участники пришли к выводу, что в стране необходимо создать реестр адресов, по которым проживают люди, ранее осужденные по статьям сексуального характера. Проверить школьные маршруты и сделать их максимально безопасными.
Также представители общественности высказались о том, что в европейских странах за подобными преступниками следят специальные службы, в том числе и надевают на них специальные электронные браслеты, применение которых может значительно снизить риск повторного преступления.
Как отметили волонтеры, занимающиеся поиском детей, в некоторых регионах страны не отстроена совместная работа с правоохранительными органами. Результат бюрократических проволочек – поздний выход, на несколько дней позже, соответствующей новости в СМИ.
«Не хватает и информационной работы с детьми в школах. Туда на системной основе должны приходить специалисты и читать лекции (о безопасности – Прим.ред.)», - заявил директор автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев.
В свою очередь, уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, заявила, что речь о досрочном освобождении людей, совершивших данное преступление не должна идти, и необходимые нормы необходимо закрепить законодательно.
Свой отклик общественники услышали и в словах правоохранительных органов. Количество преступлений против детей в прошлом году выросли на 42%. Поэтому прозвучавшие идеи поддержал генерал-майор Вадим Гайдов, который заявил, что необходимо менять системные подходы в этом вопросе.
Иван Юрьев