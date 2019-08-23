«Дорожная инспекция ОНФ» начнет проверки в городах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, сообщили DEITA.RU в приморском отделении Общероссийского народного фронта.

ОНФ был создан по инициативе президента России Владимира Путина, который является лидером общественного движения. Главные задачи Общероссийского народного фронта -контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством,

неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Очередным делом государственной важности ОНФ стала проверка качества дорог, в том числе отремонтированных по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Проверят общественники и общее состояние улично-дорожной сети и участки, которые отметили граждане на интерактивном ресурсе ОНФ «Карта убитых дорог», а также очаги аварийности, освещенность переходов и качество дорожной разметки с помощью специального прибора ретрорефлектометра.

26 августа общественники проверят качество дорог во Владивостоке, а завершится серия рейдов 13 сентября в Екатеринбурге.

Сейчас на интерактивном ресурсе ОНФ «Карта убитых дорог» отмечено порядка 45,7 тысяч участков, а это 38,3 тысяч км. Граждане отдали более 1,1 млн голосов за ремонт дорог. Из них более 7 тысяч отремонтированы капитально, на 4,8 тысячах проведен ямочный ремонт, 1,8 тыс. добавлены в планы ремонта.

Дмитрий Санников