ОНФ указал на проблемы с учетом недвижимости в Приморском крае, по мнению экспертов, он "монополизирован отдельными чиновниками", что порождает различные коррупционные схемы, сообщает DEITA.RU.

За 25 лет приморские чиновники так и не смогли поставить на учет объекты недвижимости в крае, отмечают члены приморского отделения Общероссийского народного фронта. Об этой проблеме эксперты сообщили губернатору края, направив ему общественные предложения.

Как отметил координатор ОНФ в Приморье Юрий Логинов, в 90-х Приморский край вошел в число пилотных регионов, где начали внедрять международный опыт управления объектами недвижимости.

«В администрации Владивостока в 1994 году на протяжении нескольких месяцев совместно с сотрудниками ДВО РАН работали сотрудники Международного института развития работали над внедрением международного опыта кадастрового учета. В Приморском крае одним из первых в России был создан Центр регистрации прав, основу работы которого должны были составлять современные технологии учета и управления объектами недвижимости на основе кадастровых технологий», - рассказал Юрий Логинов.

По его словам, в теории Приморский край должен быть лидером в стране по учету объектов недвижимости, однако данный процесс затянут на долгие годы.

«Данную проблему рождают отдельные государственные и муниципальные чиновники, монополизировавшие учет объектов недвижимости и не заинтересованные во внедрении современных технологий, позволяющих устранить их от коррумпированных схем по объектам недвижимости», - считают эксперты ОНФ и предлагают руководству края наконец решить проблему путем наведения порядка в кадастровом учете и внедрения геоинформационного комплекса "Виртуальный регион".

По мнению экспертов, это одна из причин, почему падает доверие населения к государству.

Иван Крышан