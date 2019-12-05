Люди Путина освободили приморцев от мусора

Крупную свалку бытового мусора ликвидировали активисты Общенародного фронта в поселке Камень-Рыболов, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал член приморского отделения ОНФ Константин Дроздов, мусор накопился в районе улицы Трактовой рядом с жилыми домами, что угрожало жизни и здоровью местных жителей.

«Среди мусора были покрышки, автомобильные части, мебель, банки от красок и машинного масла, а также и другие быстровоспламеняющиеся вещества», - рассказал представитель ОНФ.

Весь мусор находился вблизи от социальных объектов, а по свалке в любой момент гуляли дети, которые могли и поджечь, скопившиеся вещества. По мнению общественника, мусор необходимо было ликвидировать в ближайшее время. В связи с этим на имя главы районной администрации представители ОНФ написали письмо, в котором описали существующую проблему.

«Муниципальные власти оперативно отреагировали и ликвидировали свалку», – рассказал Константин Дроздов.

Свалка была убрана, а мусор перевезен на полигон ТБО и утилизирован. Представитель ОНФ добавил, что общественники продолжат свою работу по мониторингу экологической ситуации в регионе.

Иван Крышан