Люди Путина отбили юг Приморья от газового терминала

Активисты Общероссийского народного фронта смогли добиться запрета на строительство газового терминала около поселка Краскино, сообщает DEITA.RU. Невозможность возведения подтвердили в прокуратуре района.

Как сообщили в ОНФ Приморья, после проверок надзорный орган вынес постановление на отмену ранее выданного разрешения. Нарушения были допущены по нескольким пунктам. Во-первых, земельный участок оформили не по закону. Во-вторых, целевое назначение участка было совсем иное, а не для хранения и перегрузки газа. Еще одной причиной, выявленной прокуратурой, стал тот факт, что часть участка находится в водоохранной зоне и зоне охраны памятников.

«В настоящее время прокуратура потребовала отменить выданное ранее разрешение. В региональном ОНФ за ситуацией будут следить и проводить мониторинг участка», - рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае Валентин Лабонин.

Иван Юрьев