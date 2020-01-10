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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Люди Путина отбили юг Приморья от газового терминала

Острова, лето, море, трава 4

Активисты Общероссийского народного фронта смогли добиться запрета на строительство газового терминала около поселка Краскино, сообщает DEITA.RU. Невозможность возведения подтвердили в прокуратуре района. 

Как сообщили в ОНФ Приморья, после проверок надзорный орган вынес постановление на отмену ранее выданного разрешения. Нарушения были допущены по нескольким пунктам. Во-первых, земельный участок оформили не по закону. Во-вторых, целевое назначение участка было совсем иное, а не для хранения и перегрузки газа. Еще одной причиной, выявленной прокуратурой, стал тот факт, что часть участка находится в водоохранной зоне и зоне охраны памятников. 

«В настоящее время прокуратура потребовала отменить выданное ранее разрешение. В региональном ОНФ за ситуацией будут следить и проводить мониторинг участка», - рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае Валентин Лабонин. 

Иван Юрьев

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