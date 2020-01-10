Новости
Поклонская стала тайным оружием «Единой России»
10 Январь 2020, 23:15
«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице
10 Январь 2020, 22:45
«Это их раздражает»: Шойгу рассказал, за что не любят Россию
10 Январь 2020, 22:15
Великолепный год: глава Ростуризма показала чиновничью роскошь
10 Январь 2020, 21:45
Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота
10 Январь 2020, 21:15
"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов
10 Январь 2020, 20:45
Прокуратура провела обыски в президентской администрации
10 Январь 2020, 20:15
ЦБ отозвал лицензию крупного столичного банка
10 Январь 2020, 20:00
Люди Путина отбили юг Приморья от газового терминала
Активисты Общероссийского народного фронта смогли добиться запрета на строительство газового терминала около поселка Краскино, сообщает DEITA.RU. Невозможность возведения подтвердили в прокуратуре района.
Как сообщили в ОНФ Приморья, после проверок надзорный орган вынес постановление на отмену ранее выданного разрешения. Нарушения были допущены по нескольким пунктам. Во-первых, земельный участок оформили не по закону. Во-вторых, целевое назначение участка было совсем иное, а не для хранения и перегрузки газа. Еще одной причиной, выявленной прокуратурой, стал тот факт, что часть участка находится в водоохранной зоне и зоне охраны памятников.
«В настоящее время прокуратура потребовала отменить выданное ранее разрешение. В региональном ОНФ за ситуацией будут следить и проводить мониторинг участка», - рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае Валентин Лабонин.
Иван Юрьев