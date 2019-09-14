Люди Путина получили мандаты

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Около 40 активистов Общероссийского народного фронта  стали депутатами городских дум и законодательных собраний по итогам осенних выборов 2019 года, сообщает DEITA.RU по материалам ОНФ.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 законодательных собраний. Также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы.

По информации начальника территориального отдела территориального управления исполкома движения Артема Бичаева, 37 активистов ОНФ стали депутатами законодательных органов субъектов РФ и городских советов административных центров субъектов.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Президента России Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны.

В конце августа 2019 года, перед проведением во Владивостоке Восточного экономического форума, дорожная инспекция Общероссийского народного фронта была шокирована состоянием дорог в столице ДФО. Специалисты проекта «Карта убитых дорог» отметили, что город просто усыпан ямами, причем печальная ситуация с автодорогами сохраняется и в самом сердце Владивостока – глубокие ямы есть даже на центральных магистралях.

Для владивостокцев это не новость, ужасные дороги – одна из главных бед дальневосточной столицы. Их ужасное состояние, без сомнений, наихудшим образом сказывается на состоянии машин, а также качестве жизни и социальном самочувствии горожан.

Дмитрий Санников

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