Ливни так некстати подмыли дороги, подмочив репутацию местных властей накануне ВЭФ, что во Владивосток экстренно прибыл десант московского ОНФ. Дорожная инспекция общероссийского народного фронта была шокирована состоянием дорог в столице ДВФО, сообщает DEITA.RU.

Специалисты проекта «Карта убитых дорог» отметили, что город просто усыпан ямами, причем печальная ситуация с автодорогами сохраняется и в самом сердце Владивостока – глубокие ямы есть даже на центральных магистралях, что не пристало столице ДФО.

«Если в других городах всё-таки центральные улицы более-менее приведены в нормативное состояние, по ним можно проезжать, то здесь ямы есть и на центральных проспектах. Это просадки ливневой канализации, люков, в том числе ямы и разрушение покрытия», - рассказал координатор проекта Дмитрий Цопов.

Для владивостокцев это не новость, ужасные дороги – одна из главных бед дальневосточной столицы. Их ужасное состояние, без сомнений, наихудшим образом сказывается на состоянии машин, а также качестве жизни и социальном самочувствии горожан.

Измерив глубину проблем, которая на некоторых участках оказалась более 30 сантиметров, и их количество – оказалось, что в столице срочного ремонта требуют по меньшей мере 400 дорог, люди Путина задали местным властям сакральный вопрос: почему дороги находятся в таком ужасном состоянии, и услышали гениальный ответ: оказывается, во всем виноват «рельеф, интенсивность транспорта и недостаточное внимание к проблеме и финансирование в предыдущие годы», заявил замначальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юрий Трунов. Сказал бы он это Игорю Пушкареву. Вообще «администрация города тратит очень много денег и ресурсов на поддержание дорог в нормативном состоянии», но «прошедшие обильные осадки добавили локальных проблем». Однако «все проблемные участки учитываются и будут устраняться», обнадежил чиновник горожан.

Софья Корф