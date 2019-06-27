Утром в четверг, 27 июня, жители Владивостока заметили полицейских в касках и с автоматами около железнодорожного вокзала, сообщает DEITA.RU.

Напуганные жители обратились в редакцию с просьбой предупредить граждан о том, что данное мероприятие, которое вполне может оказаться и чем-то серьезным, привело к автомобильным заторам.

«Тут на вокзале какой-то треш. Полицейские в касках и с автоматами… И я уже еду около часа с Эгершельда. Все стоит», — рассказывает жительница дальневосточной столицы.

Отметим, судя по сервису Яндекс. Карты, никаких серьёзных автомобильных пробок в районе ж/д вокзала Владивостока нет. В наличии пробка на улице Верхнепортовой, протяжность затора превышает один километр.

В Управлении на транспорте МВД России по ДФО пояснили, что бояться ничего не нужно. Утром 27 июня на вокзале проводились учения, в которых участвовали транспортные полицейские от РЖД и сотрудники ФСБ.

Екатерина Брязгунова



