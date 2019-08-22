Тысячи людей волнует один вопрос – есть ли дорога в важном пункте, сообщает DEITA.RU.



После мощного тайфуна Кроса, который обрушился на Приморье на прошлой неделе, в регионе остаются подтопленными некоторые населенные пункты и дороги.

Больше всего приморцев волнует состояние дороги в Смоляниново – через это место проходит трасса из Владивостока в Находку. Те, кто отважился ехать по этой дороге, рассказывают, что движение по воде на авто открыто только по одной полосе. Машины пускают по 20 минут в одну сторону и по 20 минут в другую. Люди стоят часами.

Те, кто поехал во Владивосток через Партизанск, говорят, что путь вышел быстрее.

После Смоляниново машины приморцев по уши в воде и грязи. Судя по видео, которое прислали в редакцию, машины вынуждены ехать в воде по передний бампер.

Елена Миронова