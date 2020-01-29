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6 Декабрь 2019, 18:15

Люди в масках: в аптеках исчезают средства индивидуальной защиты

аптека, медицина, здоровье

На фоне новостей из Китая, спрос на медицинские маски в российских аптеках возрос почти в 13 раз, сообщает DEITA.RU  со ссылкой на «Известия».

Люди массово скупают медицинские маски в аптеках и интернет-магазинах. Спрос постоянно растет, и ситуация осложняется еще и тем, что главным поставщиком этих изделий был Китай, у которого сейчас и так нехватка необходимого товара. КНР вынуждено делать оптовые заказы у российских поставщиков, чтобы обеспечить граждан необходимым количеством масок.

Производители масок увеличивают объемы производства, добавляют новые рабочие смены и вынуждены снимать специалистов с других производственных линий. 

«Технически это сложно, но что делать, если заказы масок выросли во второй половине месяца на 25%», - рассказывают управляющие производством.

По мнению специалистов, спрос на маски возрос еще и в связи с аномально теплой зимой, из-за чего вирусы гриппа и других респираторных инфекций активизировались, и люди стали чаще болеть. Заказы на маски поступают со всей России и даже других стран, в том числе Китая. Но производители уверяют, что в первую очередь планируют обеспечить внутренний рынок необходимым товаром.

Ситуацию с нехваткой масок усложняют еще и туристы из КНР, которые оптово скупают товар перед возвращением на родину. Однако эксперты считают, что в связи с ограничениями на туристические потоки, эта часть проблемы отпадет. 

На данный момент, по информации интернет-каталогов крупнейших аптечных сетей Приморья, в аптеках Владивостока медицинские маски в наличии имеются, причем самых разных видов.

Ирина Елкина

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