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Люди в масках: в аптеках исчезают средства индивидуальной защиты
На фоне новостей из Китая, спрос на медицинские маски в российских аптеках возрос почти в 13 раз, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Люди массово скупают медицинские маски в аптеках и интернет-магазинах. Спрос постоянно растет, и ситуация осложняется еще и тем, что главным поставщиком этих изделий был Китай, у которого сейчас и так нехватка необходимого товара. КНР вынуждено делать оптовые заказы у российских поставщиков, чтобы обеспечить граждан необходимым количеством масок.
Производители масок увеличивают объемы производства, добавляют новые рабочие смены и вынуждены снимать специалистов с других производственных линий.
«Технически это сложно, но что делать, если заказы масок выросли во второй половине месяца на 25%», - рассказывают управляющие производством.
По мнению специалистов, спрос на маски возрос еще и в связи с аномально теплой зимой, из-за чего вирусы гриппа и других респираторных инфекций активизировались, и люди стали чаще болеть. Заказы на маски поступают со всей России и даже других стран, в том числе Китая. Но производители уверяют, что в первую очередь планируют обеспечить внутренний рынок необходимым товаром.
Ситуацию с нехваткой масок усложняют еще и туристы из КНР, которые оптово скупают товар перед возвращением на родину. Однако эксперты считают, что в связи с ограничениями на туристические потоки, эта часть проблемы отпадет.
На данный момент, по информации интернет-каталогов крупнейших аптечных сетей Приморья, в аптеках Владивостока медицинские маски в наличии имеются, причем самых разных видов.
Ирина Елкина