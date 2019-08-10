На одном из пляжей Приморья 18 человек, в том числе двое детей, заблокированы из-за подъема уровня воды и сильного течения, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 9 августа, спасателям поступила информация, что люди не могут покинуть пляж в районе бухты Ежовой Лазовского района. Главная причина — на пляж ведет дорога через ручей Черный, а после проливных дождей уровень воды в нем поднялся, и автомобили не могут проехать.

Принято решение доставить людям предметы первой необходимости и продукты питания, а также питьевую воду. На данный момент, как отметили в ГУ МЧС России по региону, это все, что можно сделать для граждан, так как эвакуация их невозможна ввиду быстрого течения.

На данный момент наблюдается спад воды.

Отметим, что спасатели неоднократно предупреждали отдыхающих, что нужно покинуть пляжи Приморья из-за штормового предупреждения. Однако, как можно наблюдать, далеко не все последовали совету опытных спасателей.

Екатерина Брязгунова