Люди замерзают: энергетики оставили северян без отопления

Жители пригорода Якутска пожаловались на местную энергетическую компанию, из-за которой приходится систематически замерзать, находясь в собственном доме, сообщает DEITA.RU.

В частных домах, расположенных на Покровском тракте в пригороде столицы Якутии, с завидным постоянством происходит отключение электроэнергии. Речь идёт не об одном доме, многочисленные запросы поступают в адрес городской мэрии. Из-за отключения электричества, в домах с автономным газовым отоплением пропадает тепло. К слову, «минус» за окном не такой уж колючий по якутским меркам — «всего» минус 38.

Отключения происходят несколько раз в неделю, длительность доходит до четырёх часов и более. Представители мэрии Якутска обратились в энергетическую компанию для разъяснения ситуации.

Стало известно, что отключения производятся в рамках работ на воздушной линии, которые стартовали в начале второй декады ноября. В связи с заболоченностью, на некоторых местах в летний период не представлялось возможным осуществить подъезд техники.

В администрации Якутска отметили, что отключение электроэнергии недопустимо, если влечёт за собой нарушение требований комфортного проживания. Письмо с изложением ситуации было направлено представителями власти в энергетическую компанию, а также в городскую прокуратуру. Кроме того, был поднят вопрос о перерасчёте платы за потреблённую электроэнергию.

Софья Корф