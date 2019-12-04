Люди замерзают в любимом городе Путина

В воскресенье глава Большого Камня встретился с горожанами после многочисленных жалоб на отсутствие отопления, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают городские паблики, местные жители жалуются на отсутствие отопления в доме по Ленина,5.

Директор местного Горхоза пообещал жильцам установить новый нанос в ближайший четверг, 5 декабря.

«Мы проводили мероприятия по решению этой проблемы с начала отопительного сезона», - заявил коммунальщик.

Однако, местные жители жалуются на то, что проблема эта возникла не сегодня – ежегодно в доме нет горячей воды и тепла», - единодушно высказывались жильцы многострадального дома.

Напомним, что аналогичная ситуация возникла в пригороде Якутска, где местные жители жалуются на отсутствие тепла в домах при почти сорокаградусном морозе на улице.

Александра Маслова