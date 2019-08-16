Людмила Николаевна, в конце июля у возглавляемого вами комитета прошло заседание. Какие вопросы на нем в основном поднимались?

На последнем заседании комитета рассматривалось несколько вопросов. Одни из самых важных – это работа по наказам избирателей. Общими усилиями членами нашего комитета было подано более 100 наказов, которые в настоящее время проходят согласование в администрации Владивостока. Добавлю, что согласованные наказы будут добавлены в общий перечень наказов. Работы по объектам планируется провести в следующем году.

Как проходит выполнение наказов избирателей на территории Владивостокского городского округа?

На сегодняшний день наказы избирателей выполняются идеально, такого объема работ не было последние несколько лет. Только на моем 11избирательном округе работа идет постоянно, идет ремонт межквартальных дорог, лестниц и других объектов. Работы по благоустройству придомовых территорий не проходили на протяжении нескольких лет, в некоторых местах даже не осталось асфальтового покрытия. Для примера, в настоящее время идут ремонтные работы по устройству лестничного перехода от домов на улице Часовитина к общеобразовательной школе. Выполнение работ находится на постоянном контроле у депутатов, поддерживается связь с администрацией города и подрядчиками. Хочется, чтобы работы завершились к 1 сентября. К домам, расположенным на улице Связи, была заасфальтирована дорога, а вот подъезды к дому 22 Б планируется выполнить в 2020 году. Само понимание наказов достаточно растяжимое, поэтому часть просьб избирателей удается решить не только за счет городского бюджета, но и другими способами. Так, в прошлом году в рамках реализации нацпрограммы «Безопасные и качественные дороги» прошел ремонт дороги по улице 50 лет ВЛКСМ, в этом году по этой же программе восстанавливается дорога по улице Вилкова.

Вы говорили, что первый общий список наказов был сформирован в 2017 году. Не происходило ли такого, что из-за работ по одному адресу проблемы появлялись на другом?

Проблемы, конечно же, не возникают, однако бывают случаи, когда работы завершаются по одному адресу, но за хорошим покрытием следуют участки, изрытые ямами. Для примера, еще в 2017 году жители домов на улице Гризодубовой сформировали наказ по асфальтированию подъезда к их домам, тогда просьбу оформили собственники двух домов, а по третьему дому, который находится в стороне, проигнорировали общее собрание. В итоге получилось, что асфальт положили, а ямы, которые были на дороге немного далее, остались. Также возникают вопросы по аварийным работам. На улице Нестерова, 10 после дождей образовались две ямы, которые только после письма на имя мэра засыпали в оперативном режиме.

Процесс работы по наказам избирателей Вы контролируете самостоятельно? Участвуют ли в этом процессе жители округа?

Повторюсь, что в этом году выполняется огромный объем работ по наказам избирателей. Последний раз такие объемы были только в 2014 году, а после они пошли на спад. Поэтому раньше я успевала контролировать работы самостоятельно, однако с новыми объемами мне сейчас стали помогать пять помощников на добровольных началах. За неделю они успевают объехать все объекты и сфотографировать их, иногда находят недочеты в работе подрядчиков – где-то не доложили асфальт, бордюры установили неровно и т.д.

Сама я также контролирую выполнение наказов, но так как я депутат на общественных началах, то провожу эту работу в вечернее время после основной работы. Без помощников было бы сложно, также контроль проводят и сами жильцы.

Как проходит выполнение наказов, которые не удается включить в общий перечень?

Конечно, не все наказы избирателей можно выполнить с помощью администрации Владивостока и городского бюджета. Поэтому помощи в этом вопросе приходится искать среди предпринимателей. Так, жители на Фадеева, 6а долгое время просили благоустроить территорию, которая не относится к их дому, но находится рядом с домом. Работа по данному адресу была проведена весной с помощью управляющей компании и партийного проекта «Школа грамотного потребителя», нам удалось облагородить площадку, поставить новые игровые формы и высадить кустарники. Но полностью ремонт завершился на днях, с помощью предпринимателя мы устроили целый минипарк, где высадили газон, подрезали деревья, огородили территорию и организовали пешеходные красивые дорожки. При этом по просьбе самих жителей не стали там устанавливать лавочки, чтобы на них не собирались те, кто мешает отдыхать жителям в вечернее и ночное время.

Отдельно хотелось бы сказать, что во время этой работы с территории было вывезено несколько машин мусора, а первые бутылки появились сразу после ремонта. При этом мусорные баки стоят по всему периметру сквера. К сожалению, такое поведение некоторых горожан огорчает, и хотелось бы всех призвать, чтобы мусор доносили до урн.

С какими еще вопросами обращаются жители, которые не входят в реестр наказов?

Помимо Первомайского района города я несколько раз в год выезжаю к жителям острова Попова, которые обращаются со своими проблемными вопросами. Один из местных жителей острова является моим помощником и рассказывает о ситуации на острове. На днях я получила устное обращение местных жителей по вопросу комплектации начальных классов. До 1 января этого года в школе сложилась такая ситуация, что уроки в начальных классах проходили совместно, то есть в одном классе сидели первоклашки и ученики 4 классов. В итоге урок делили пополам – пол-урока рассказывается для 4 класса, а остальные пол-урока для 1 класса. Получилось так, что девочка-первоклашка к концу года знала программу четвертого класса, а четвероклассникам было скучно на уроках, потому что им всегда давали самостоятельные работы. Разрешить ситуацию удалось благодаря выездной комиссии, в которой приняли участие депутаты всех уровней. Но местные жители опасаются, что история с классами может опять повториться.

Поэтому к работе депутата можно отнести многие вопросы, связанные с жизнедеятельностью города. Члены нашего комитета по социальной политике и делам ветеранов контролируют работы по ремонту образовательных учреждений, качество питания детей и многие другие вопросы, связанные с социальной сферой.

Людмила Николаевна, давайте поговорим о тех социальных вопросах, которые сейчас стараются решить члены комитета.

Полномочия социального комитета городской Думы настолько разносторонние, что к нему можно отнести значительное количество социальных вопросов. Отрадно, что в последние годы мы почти не меняем муниципальные нормативные правовые акты, потому что в прошлые созывы Думы в этом комитете работали очень грамотные депутаты, которые отлично выстроили все необходимые процессы. Поэтому сейчас в основном депутаты заняты конкретными социальными вопросами. Уже более года наш комитет решает вопрос по открытию столовой для бездомных граждан города.

Пока вопрос в стадии решения, нам навстречу пошла администрация города и предлагает разные помещения под проект. Однако они не подходят по разным причинам, к примеру, последним было предложено помещение по улице Воропаева, но рядом находится образовательное учреждение, а само здание не подходят, поэтому от него пришлось отказаться. Уверена, что к этому вопросу мы будем еще не раз возвращаться.

Одним из решенных вопросов на последнем заседании комитета был вопрос создания колумбария и аллеи ветеранов. Проект полностью поддержала администрация Владивостока, поэтому на Лесном кладбище появится место, которое будет напоминать о ветеранах Великой Отечественной войны, Афганской войн, других вооружённых конфликтов, где военные отстаивали интересы страны и защищали ее от агрессоров.

Расскажите, пожалуйста, какая работа в настоящее время проводится в образовательной сфере Владивостока? Выполняется ли поручение Владимира Путина по национальной программе «Образование»?

Это достаточно непростой вопрос. Для начала, к образованию можно отнести не только общеобразовательные учреждения, но и дополнительное образование, в том числе и образовательные учреждения в сфере искусства, педагогов этих учреждений. По поручению президента таким работникам также необходимо увеличить размер заработной платы, оно и правильно, потому что сколько педагоги-музыканты вкладывают сил в своих учеников и сколько они получают – это полная несправедливость. Специально для этого администрацией города был разработан новый порядок оплаты для педагогов школ искусств. Но работники одного из таких учреждений города не полностью поняли, как будет изменена оплата их труда. Именно с таким вопросом они обратились в наш комитет, после рассмотрения данного вопроса выяснилось, что благодаря этим изменениям они наоборот будут получать увеличенную заработную плату. На заседании комитета было поручено депутатам донести до коллектива этой школы искусств правильную информацию.

Также в этом году реализация нацпроекта «Образование» будет проходить в нескольких образовательных учреждениях города. Так, в школах внедряются современные образовательные технологии, в частности средняя общеобразовательная школа № 57 и лицей «Технический» получат комплексы по робототехнике для совершенствования обучения по информатике, физике и технологии. В Центре детского творчества создается детский технопарк – «Кванториум», который предусматривает ежегодное обучение по дополнительным образовательным программам не менее 800 детей на бюджетной основе, а также еще 3 тысячи детей будут вовлечены в мероприятия и олимпиады, проводимые технопарком.

Помимо работы по нацпрограмме, депутаты самостоятельно стараются улучшить условия пребывания в школе учеников. В ближайшее время по инициативе Партии «Единая Россия» мы запустим проект «Помоги собрать ребенка в школу». Работа по этому вопросу проводится среди школьников всего Приморского края. Специально для них мы закупаем новые ранцы, канцелярские принадлежности, учебники и другие необходимые вещи.

Добавлю, что работы в городе много, но все вопросы возможно решить, если есть взаимосвязь между горожанами и депутатами всех уровней.

Иван Юрьев