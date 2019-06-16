Депутат городской Думы Владивостока, председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран рассказала DEITA.RU о работе комитета, взаимодействии с администрацией города и какие социальные проекты в ближайшее время планируются реализовать во Владивостоке.

Людмила Николаевна, в этом году администрацию Владивостока возглавил новый руководитель. Как сегодня происходит взаимодействии Думы, депутатов Вашего комитета с администрацией города?

Взаимодействие депутатов комитета и специалистов администрации по всем вопросам осталось на таком же деловом и профессиональном уровне. Все возникающие вопросы по разным направлениям решаются в кратчайшие сроки. И со стороны всех заинтересованных лиц видно только одно – желание работать.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик во время отчета уточнил, что в представительный орган поступило более тысячи обращений от граждан. С какими вопросами обращались в комитет по социальной политике и делам ветеранов жители Владивостока?

Значительная часть обращений, поступивших в наш комитет, касается вопросов социальной сферы. К примеру, достаточно часто к нам приходят предложения от граждан провести праздник рядом с их домом, отпраздновать масленицу или день знаний. Так, масленицу мы празднуем уже несколько лет на четырех площадках в городе. Постоянно приходят запросы на празднование Дня Победы. Для проведения этого праздника необходима сцена, поэтому обычно его организуют на трех площадках по адресам: ул. Фадеева, 16, Героев Хасана, 10, также в районе остановки Трудовой. Организовываются праздничные гуляния на День города в июле и День знаний в сентябре. Территории, на которых проходят массовые праздничные мероприятия, мы стараемся менять, чтобы задействовать как можно больше людей. С этого года стали одними из организаторов такого праздника - Дня соседей, который уже несколько лет проводят во Владивостоке. В его проведении нам помогла управляющая компания, которая организовала детскую площадку, помогла высадит кустарники и привела двор с жителями в отличное состояние. Для маленьких жителей был организован концерт и приглашены аниматоры.

Социальная сфера - это моя стезя, я с удовольствием занимаюсь решением социальных вопросов, и мне нравится эта работа.

Как проводится депутатами комитета работа с несовершеннолетними гражданами?

На сегодня все члены комитета занимаются благотворительной деятельностью. Я являюсь одним из соучредителей детской организации «Пионеры «Единой России». Там ребята с нашей подачи поздравляют ветеранов войны, принимают участие в разнообразных мероприятиях, посвященных праздничным датам. Помимо всего этого, с ними проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание.

Работа комитета по социальной политике и делам ветеранов настолько объемна, что захватывает почти все сферы жизни.

Помимо организации праздников и мероприятий с детьми, решает ли комитет вопросы, связанные с системными проблемами в обществе?

Данная работа ведется постоянно, однако иногда бывают нестандартные вызовы, которые приходится решать оперативно, искать компромиссные решения. Например, несколько лет уже идет обсуждение вопроса по строительству детского садика на улице Тихвинской. Для его строительства были организованы общественные слушания, на которых группа активных граждан, не являющихся жителями района, старались пролоббировать интересы других политических сил. В итоге общественные слушания были сорваны, проект снова застопорился, чтобы решить данный вопрос, нами было предложено организовать рабочую группу по строительству детского садика, куда вошли все члены комитета, представители администрации, жители ул.Тихвинской и активисты. В рамках рабочей группы нам удалось выстроить диалог между всеми заинтересованными людьми, поэтому работа по возведению социального объекта продолжилась.

Поступают ли в комитет жалобы или заявления от жителей города, которые касаются общегородских проблем?

Если раньше было много вопросов, касающихся детского питания, то депутатам с администрацией за год работы данный вопрос удалось решить. Сейчас же обращения в значительной части касаются других моментов. Это организация детских пришкольных лагерей. Люди узнают, как в зимние время организованы катки, в летнее время - спортивные мероприятия, спортплощадки и другое. Также значительный пласт обращений касается повышения заработной платы педагогов и других специалистов в образовании. Поступают обращения по ветеранам, по выбору «Почетного гражданина города». В этом году почетным гражданином станет Галина Киселева, которая на протяжении многих лет является руководителем детского патриотического клуба. Можно сказать, что на сегодня она уже воспитала не одно поколение юных жителей города. Ее кандидатуру подержали воспитанники и более 10 общественных организаций.

В прошлом интервью нашему изданию Вы говорили, что хотели бы решить вопрос бездомных людей. Получилось ли продвинуться за год в решении данного вопроса?

К сожалению, решение этого вопроса в настоящее время идет достаточно медленно, им занимаются уже не только депутаты комитета, но и председатель городской Думы Андрей Брик. На сегодняшний день мы нашли место, где можно было бы организовать ежедневное обеды для бездомных людей. Однако здание находится не в муниципальной собственности, а в структурах другого учреждения, поэтому сейчас идет процесс переписки. Уверена, что в нашем городе обязательно появится место, где можно будет кормить бездомных людей. Пока этим вопросом занимаются благотворительные организации, которые устраивают обеды на пожертвования три раза в неделю. Общаясь со многими людьми, я вижу, что они поддерживают данную идею и готовы оказать всестороннюю помощь в этой благотворительной работе. Поэтому я уверена, что во Владивостоке обязательно появится организация, за которой будет стоять городская власть, и вся помощь будет доходить до нуждающихся.

Давайте поговорим об образовании. Сейчас многие отмечают, что в школах образовался дефицит педагогических кадров. Как вообще решается данный вопрос со стороны администрации города и Думы?

Для решения данного вопроса в последнее время достаточно много сделал губернатор Приморья Олег Николаевич Кожемяко, по инициативе которого были введены выплаты педагогам подъемных и других средств. Поэтому на 1 сентября мы надеемся, что в школах появятся новые кадры. Однако, как показывает опыт, значительно закрыть вопрос нам поможет только строительство муниципального жилья. За последние годы заработная плата педагогов увеличилась, но в то же самое время выросла и цена на квадратные метры в городе. Поэтому пока не будет хоть как-то решен вопрос с жильем, кардинально изменить ситуацию в сфере образования будет достаточно сложно.

Так же вопрос, касающийся сферы образования. Как сейчас выстроен процесс питания детей начальных классов в образовательных учреждениях города?

Данный вопрос мы старались решить на протяжении целого года. И только совсем недавно произошли значительные положительные изменения в этой сфере. Если ребенка раньше кормили на 21 рубль, а их кормили одной долькой от яблока, то сейчас на завтрак стали тратить в два раза больше средств – 42 рубля. В результате изменилось и качество питания детей. Уже сейчас они едят молочные каши, им полагаются т булочки к чаю, ежедневно выпивают по стакану молока. До введения этого многие сомневались, что дети вообще будут пить молоко, однако им это очень нравится. Из 25 школьников к молоку не прикасаются только 2-3 человека. Это было очень удачное решение.

Людмила Николаевна, как у Вас проходит работа с жителями своего избирательного округа?

У каждого депутата есть свои наказы от избирателей, в основном они касаются благоустройства территории – ремонт двора, лестницы, дороги и другие. В этом году большая работы ведется по жилым домам, распложенным по улице 50 лет ВЛКСМ. Там ремонтируют придомовую территорию. Лестницы ремонтируют по улице Часовитина, также их отремонтируют на улицах Связи, Полярной. Большой объем ремонтных работ проводится по 11 избирательному округу. Часть таких наказов ко мне поступило во время личных приемов, которые в летний период я провожу в Судостроительном колледже на улице Шепеткова 60 в 1 и 3 среду каждого месяца. На приеме любое обращение жителей рассматривается в обязательном порядке, готовятся запросы в соответствующие инстанции, обладающие полномочиями для решения данного вопроса, исполнение каждого обращения ставится на депутатский контроль. Также хочу отметить, что депутаты Думы города Владивостока всегда готовы работать для жителей Владивостока.

Иван Крышан