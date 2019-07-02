Вернувшимся соотечественникам в России могут выделить больше подъемных – МВД обдумывает этот вопрос, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Вернуть соотечественников россиян на территорию страны – часть действий, предусмотренных госпрограммой, как говорит начальница Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова. Тем, кто добровольно желает вернуться в страну из-за рубежа выделят больше средств.

Ранее размер выплаты для переселившихся на Дальний Восток не превышал 240 тысяч рублей на участвующего в госпрограмме, а члены его семьи получали по 120 тысяч рублей. Сейчас в государстве решили пересмотреть размер выплат и подумать, в чем нуждаются люди, чтобы предложить им нечто более удобное. Тем более что за двенадцать лет существования программы число субъектов-участников увеличилось с 12 до 75, а число вернувшихся на родину россиян больше 812 тысяч.

Анастасия Туркова