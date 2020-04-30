Лже-энергетики вновь активизировались в Хабаровске

Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) в очередной раз напоминают жителям региона: энергетики не ходят по квартирам граждан и не занимаются реализацией энергооборудования.

В Хабаровском крае вновь активизировались лица, распространяющие энергооборудование неизвестного производства. В ходе поквартирного обхода они под предлогом повышенного энергопотребления в период самоизоляции предлагают жильцам приобрести реле контроля напряжения, которое «призвано» уберечь бытовую технику от скачков напряжения электроэнергии. При этом стоимость данного оборудования у предприимчивых предпринимателей может доходить до 28 тысяч рублей. Но, по словам специалистов хабаровского филиала АО «ДРСК», его реальная цена в десятки раз ниже.

«К сожалению, нынешняя непростая эпидемиологическая ситуация, при которой многие граждане вынуждены проводить дома большую часть времени, только на руку недобросовестным продавцам: люди легко верят в легенду с перегруженной электропроводкой и скачками напряжения. Для большей убедительности мошенники могут представляться работниками известных в крае энергокомпаний. Поэтому важно помнить, что мы не занимаются распространением и реализацией какого бы то ни было энергооборудования: это категорически запрещено нормами действующего законодательства и корпоративной этики. Такого рода происшествия наносят существенный урон репутации действующих энергопредприятий», - комментирует помощник директора по безопасности Хабаровских электрических сетей Лариса Циба.

Наибольшее количество случаев распространения лже-энергетиками приборов неизвестного происхождения было зафиксировано в Хабаровске и в ближайших к нему населенных пунктах в начале года. По факту ряда из них представители хабаровского филиала АО «ДРСК» обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Хабаровские электрические сети предупреждают: ни в коем случае не приобретайте энергооборудование у посторонних лиц! При возможности внимательно изучайте предоставляемые ими удостоверения и любую другую документацию, фиксируйте их контактные данные, которые впоследствии можно будет перепроверить во всех действующих на территории Хабаровского края энергетических компаниях. Текущую ситуацию с электропитанием дома можно уточнить в своей управляющей организации (УК, ТСЖ).

Всех, кто стал свидетелем или пострадавшим в подобного рода происшествии, незамедлительно сообщать об этом. Телефон «горячей» линии АО «ДРСК» - 8 800 1000 397 (круглосуточно).