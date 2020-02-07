telegr wh call

Новости

Лже-минеры в Санкт-Петербурге заставили эвакуировать 761 здание

7 Февраль 2020, 04:15

МВД не считает скрутку пробега нарушением

7 Февраль 2020, 03:30

Названа распространенная ошибка проезда «лежачих полицейских»

7 Февраль 2020, 02:30

Ноутбук и пылесос: пенсионерам раздают бытовую технику

7 Февраль 2020, 01:15

Данные банковских клиентов продают в интернете

7 Февраль 2020, 00:30

Власти: жилье подорожает на 25% в течение 2 лет

6 Февраль 2020, 23:45

Дмитрий Медведев официально устроился на работу

6 Февраль 2020, 23:31

Новые китайские города ограничили возможность передвижения жителей

6 Февраль 2020, 23:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Лже-минеры в Санкт-Петербурге заставили эвакуировать 761 здание

мчс

В среду удар на себя приняли детские сады

В Санкт-Петербурге продолжаются ежедневные эвакуации госучреждений из-за сообщений о заложенных бомбах, сообщает ИА DEITA.RU. В Сети опубликовали данные по итогам массовой эвакуации в среду, 5 февраля.

Как пишут «Невские новости», всего за день в госучреждения поступило 32 сообщения минировании. Специалисты провели эвакуацию из 761 здания. В том числе, 144 школ, 568 садиков и 16 больниц. Всего эвакуировали почти 29 тысяч человек. Бомбы ни в одном здании не обнаружили.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ России отчитались о том, что обнаружили источник рассылок писем с угрозами о минировании зданий по всей стране. Почтовый сервис, с котрого приходили все письма с ноября, зарегистрирован в Нидерландах.

Читайте также:

ФСБ нашла источник писем о минировании

Все «минирования» в школах и музеях Дальнего Востока были ложными

Подростка задержали за сообщение о минировании школы

Елена Миронова

Популярное

Приморская бухта покрылась толстым слоем чёрной пыли

Россиянам готовят новый крупный штраф

Полицейского задержали по подозрению в убийстве атамана: СМИ

«Он в отпуске»: МВД опровергло задержание начальника угрозыска
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...