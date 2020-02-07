Новости
Лже-минеры в Санкт-Петербурге заставили эвакуировать 761 здание
7 Февраль 2020, 04:15
МВД не считает скрутку пробега нарушением
7 Февраль 2020, 03:30
Названа распространенная ошибка проезда «лежачих полицейских»
7 Февраль 2020, 02:30
Ноутбук и пылесос: пенсионерам раздают бытовую технику
7 Февраль 2020, 01:15
Данные банковских клиентов продают в интернете
7 Февраль 2020, 00:30
Власти: жилье подорожает на 25% в течение 2 лет
6 Февраль 2020, 23:45
Дмитрий Медведев официально устроился на работу
6 Февраль 2020, 23:31
Новые китайские города ограничили возможность передвижения жителей
6 Февраль 2020, 23:15
Лже-минеры в Санкт-Петербурге заставили эвакуировать 761 здание
В среду удар на себя приняли детские сады
В Санкт-Петербурге продолжаются ежедневные эвакуации
госучреждений из-за сообщений о заложенных бомбах, сообщает ИА DEITA.RU. В Сети
опубликовали данные по итогам массовой эвакуации в среду, 5 февраля.
Как пишут «Невские новости», всего за день в госучреждения поступило 32 сообщения минировании. Специалисты провели эвакуацию из 761 здания. В том числе, 144 школ, 568 садиков и 16 больниц. Всего эвакуировали почти 29 тысяч человек. Бомбы ни в одном здании не обнаружили.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ России отчитались о том, что обнаружили источник рассылок писем с угрозами о минировании зданий по всей стране. Почтовый сервис, с котрого приходили все письма с ноября, зарегистрирован в Нидерландах.