Лже-минеры в Санкт-Петербурге заставили эвакуировать 761 здание

В Санкт-Петербурге продолжаются ежедневные эвакуации госучреждений из-за сообщений о заложенных бомбах, сообщает ИА DEITA.RU. В Сети опубликовали данные по итогам массовой эвакуации в среду, 5 февраля.



Как пишут «Невские новости», всего за день в госучреждения поступило 32 сообщения минировании. Специалисты провели эвакуацию из 761 здания. В том числе, 144 школ, 568 садиков и 16 больниц. Всего эвакуировали почти 29 тысяч человек. Бомбы ни в одном здании не обнаружили.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ России отчитались о том, что обнаружили источник рассылок писем с угрозами о минировании зданий по всей стране. Почтовый сервис, с котрого приходили все письма с ноября, зарегистрирован в Нидерландах.