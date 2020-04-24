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Лжегинеколог развёл россиянку на онлайн-приём
За дело взялся известный адвокат
Эпидемия коронавируса побуждает активизироваться интернет-мошенников, сообщает DEITA.RU.
Жительница Калуги обратилась в полицию после того, как он стала жертвой лжегинеколог. Мужчина провёл онлайн-приём, после чего потребовал от девушки крупную сумму.
Мошенник представился сотрудником известной клиники «Евромед» и сослался на то, что у него якобы есть масса положительных отзывов о его работе в интернете. Будущую жертву обмана жулик нашёл на одном из форумов.
Как отмечает известный адвокат Тимур Маршани, представившийся гинекологом мужчина втирался к пациентке в доверие, заявляя о своём высоком профессионализме.
Девушку не смутила даже немаленькая сумма — три тысячи рублей за одну видеоконсультацию. Сразу после завершения сеанса ей пришло сообщение с требованием перевести мошеннику 200 тысяч рублей.
Таким образом лжегинеколог пошёл на шантаж девушки, угрожая обнародовать записанный на видео приём.
Пострадавшая жительница Калуги обратилась в полицию, мошенника теперь ищут.