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Лжегинеколог развёл россиянку на онлайн-приём

больница, поликлиника, врач, гинеколог

За дело взялся известный адвокат

Эпидемия коронавируса побуждает активизироваться интернет-мошенников, сообщает DEITA.RU.

Жительница Калуги обратилась в полицию после того, как он стала жертвой лжегинеколог. Мужчина провёл онлайн-приём, после чего потребовал от девушки крупную сумму. 

Мошенник представился сотрудником известной клиники «Евромед» и сослался на то, что у него якобы есть масса положительных отзывов о его работе в интернете. Будущую жертву обмана жулик нашёл на одном из форумов.

Как отмечает известный адвокат Тимур Маршани, представившийся гинекологом мужчина втирался к пациентке в доверие, заявляя о своём высоком профессионализме. 

Девушку не смутила даже немаленькая сумма — три тысячи рублей за одну видеоконсультацию. Сразу после завершения сеанса ей пришло сообщение с требованием перевести мошеннику 200 тысяч рублей.

Таким образом лжегинеколог пошёл на шантаж девушки, угрожая обнародовать записанный на видео приём.

Пострадавшая жительница Калуги обратилась в полицию, мошенника теперь ищут.

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