Лжеиндексация: россиян опять обманут с пенсией

Депутаты Госдумы заспорили об индексации пенсий. Сенаторы видят подвох в существующей системе, которая начнет работу уже в следующем году, сообщает DEITA.RU.



Согласно принятому на будущие годы бюджету, в его части, которая касается пенсионных выплат, индексация пенсий будет выше предполагаемой инфляции.

Часть сенаторов уверены: эти измения являются позитивными и направлены на улучшение качества жизни людей. Так сформулировал итог принятия бюджета депутат Михаил Тарасенко.

Однако в дальнейшем среди слуг народа завязался спор о происхождении и причинах такой индексации. По мнению сенатора Олега Шеина, бюджет на 2020 и последующие годы не является документом, который упрощает и улучшает жизнь людей.

Индексация достигается простым путем. Это сокращение числа самих пенсионеров в России по причине принятой пенсионной реформы. Так, число пенсионеров по возрасту сократится на 600 тысяч человек, а в рамках текста бюджета - аж на полтора миллиона. За счет этого увеличивается индексация, поскольку объем пенсионных исчислений из федерального бюджета падает.

Если раньше бюджет составлял 38 процентов доходов Пенсионного фонда России, то по новым документам значение составляет 33 процента.

Речь идет о том, что индексация превышает рост инфляции на 3,5 процента, что является не таким уж большим показателем. В дальнейшем значениия будут только падать. Шеин уверен, что с 2021 года баланс будет составлять уже 2 процента, а дальше - и вовсе 1 процент.

Кроме того, депутаты завяли о нарушении международной трудовой конвенции, согласно которой выходящий на пенсию человек получает сорок процентов от своей зарплаты.

Из нового бюджета следует, что российский пенсионер получит лишь 33 процента. Группа сенаторов считает, что этот закон служит для уменьшения затрат федерального бюджета на пенсионеров в рамках трат на национальную экономику. Пенсионные расходы составят 7,5 процентов против прошлых восьми.

Десять миллионов россиян вместо пенсии будут вынуждены продолжать работать, но при этом реального роста пенсий не будет. Согласно анализу сенатора Алексея Куринного, пенсионеры вместо ежегодной прибавки в тысячу рублей получат по 960. В масштабах страны минус 40 рублей с каждого пенсионера - это серьезные деньги.

Перетрубации с пенсионными накоплениями россиян продолжаются. Так, согласно новому принципу «ГПП» (гарантированных пенсионных накоплений), люди смогу добровольно отчислять деньги со своей зарплаты в пенсионный фонд, при этом имея льготы - например - налоговый вычет в 13 процентов. Программа добровольная, отказаться и выйти можно в любой момент, но также ранее прошла информация о том, что ее могут сделать обязательной для бюджетников.

По данным экспертов, в 2021 году россияне переведут почти триллион рублей в ГПП добровольно. А уже к 2024 году эта сумма должна вырасти до 3 триллионов рублей. При этом, обязательные взносы с зарплат ожидаются в размере не менее 6 триллионов.

Василий Кучин