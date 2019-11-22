telegr wh call

Новости

Лжемедики обманывают больных стариков

22 Ноябрь 2019, 04:15

Вот почему нельзя давать другим свою скидочную карту

22 Ноябрь 2019, 03:30

Названы 3 метки от автоугонщиков

22 Ноябрь 2019, 02:45

ГИБДД будет лишать прав даже без ведома водителей

22 Ноябрь 2019, 02:00

Видео: водители берут штурмом наркодиспансеры

22 Ноябрь 2019, 01:15

Смартфоны и телевизоры подорожают – закон принят

22 Ноябрь 2019, 00:30

Дадут ли пенсию за службу в армии, сказали в ПФР

21 Ноябрь 2019, 23:45

ГИБДД планирует революцию в дорожном движении

21 Ноябрь 2019, 23:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Лжемедики обманывают больных стариков

врач

Одну пенсионерку обманули на 600 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

В Санкт-Петербурге появились лжеврачи: они обманывают пенсионеров. Как пишут «Невские новости», старушку обманули на 600 тысяч рублей.

Как рассказали в полиции, мошенники звонят пенсионерам по телефону и представляются врачами. Они ставят диагноз и выписывают лекарства. Дорогостоящие препараты можно купить только у них – пожилые люди верят мошенникам.

Сейчас полицейские объявили мошенников в розыск и возбудили уголовное дело.

Елена Миронова

Читайте также:

Эксперт сказал, как купить квартиру и не попасть к мошенникам

Россиян предупредили о мошенничестве нового типа

Мошенники добрались до бизнеса

Популярное

Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

Права будут отбирать при отказе от диспансеризации

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Горожане не оценили прорывной инициативы мэрии
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...