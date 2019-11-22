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Лжемедики обманывают больных стариков
Одну пенсионерку обманули на 600 тысяч рублей, сообщает
DEITA.RU.
В Санкт-Петербурге появились лжеврачи: они обманывают пенсионеров. Как пишут «Невские новости», старушку обманули на 600 тысяч рублей.
Как рассказали в полиции, мошенники звонят пенсионерам по телефону и представляются врачами. Они ставят диагноз и выписывают лекарства. Дорогостоящие препараты можно купить только у них – пожилые люди верят мошенникам.
Сейчас полицейские объявили мошенников в розыск и возбудили уголовное дело.
Елена Миронова
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