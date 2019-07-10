Зоозащитники дошли до прокуратуры, сообщает DEITA.RU.



Жительница столицы Колымы обратилась в прокуратуру Магадана с требованием выяснить, на каких основаниях мэрия запретила кормить голубей в общественных местах. Активистка сообщает, что незаконно запрещать добрые дела.

Как пишет РИА Новости, администрация Магадана мотивирует запрет тем, что голуби и чайки, которых все кормят, загадили клумбы, памятники и лавки. Если перестать их кормить, рано или поздно они перестанут там собираться. Нарушителей собираются штрафовать.

Елена Миронова