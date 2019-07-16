В сфере торговли ожидаются затруднения при обслуживании, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Ассоциации компаний розничной торговли опасается образования больших очередей в магазинах после появления возможности снятия наличных на кассах.



По мнению специалистов, это приведёт к повышению нагрузки на кассиров и потребует дополнительной инкассации торговых точек.

При эксперты отметили, что выдача на кассах в магазинах наличных средств — это дополнительное удобство для клиентов и серьёзное расширение возможностей для банков-партнеров. Для торговых точек — это потенциальные покупатели, которые могут совершить покупку, зайдя в магазин для снятия денег.

Международная платежная система Mastercard вместе с российскими банками еще в 2018 году начала тестировать услугу выдачи наличных на кассах магазинов через POS-терминалы. Федеральная антимонопольная служба, к которой компания обратилась за заключением, положительно оценивает возможное влияние технологии на рынок.

Дмитрий Шевченко