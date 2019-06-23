Магазины для дипломатов и других сотрудников МИД предложили создать в России, сообщает DEITA.RU. Такой документ появился на Официальном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 21 июня.

Согласно постановлению российского правительства, в Москве и Санкт-Петербурге могут появиться магазины, в которых лица, прибывшие с дипломатической миссией, смогут приобрести товары за доллары, евро и рубли. При этом в их стоимость не будет включена пошлина.

Перечень товаров, которые будут продаваться в данных точках, должен определить ГлавУпДК при МИД России.

Ранее прошла информация о том, что в России хотят исключить из продажи в обычных магазинах табачную и алкогольную продукцию. При этом, чтобы россияне по-прежнему могли выпить и покурить, было предложено создать для этих нужд отдельные магазины, в которых лицам моложе 18 лет будет запрещено заходить.

Екатерина Брязгунова