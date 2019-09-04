Эксперты будут искать несоответствия на полках в торговых точках, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил журналистам на полях Восточного экономического форума о том, что уже в ближайшее время организация проверит самые популярные органические продукты в том числе и клубничные йогурты.

По словам главы компании, целью проверок станет выявление соответствия надписи "органика" на упаковке и действительного отсутствия антибиотиков, пестицидов, гербицидов, ГМО в продуктах.

Под прицел специалистов попадут такие популярные среди россиян продукты, как мука, чай, овсянка, хлебцы и макароны, а также клубничный йогурт.

Одна из целей исследования - определить, действительно ли этот продукт является полезным. Как отметил Протасов, у специалистов есть сомнения в том, что большое содержание сахара в этом продукте не несёт вреда для потребителей.

Дмитрий Шевченко