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Магия не спасла россиянина от долгов
Уверенный в себе россиянин пытался с помощью колдовства заставить судебных приставов не взыскивать с него кредиторскую задолженность. Об этом сообщает DEITA.RU.
Как рассказали сотрудники ФССП по Ставропольскому краю, мужчина неоднократно пытался заколдовать служителей закона, проводя «магические ритуалы» прямо в отделении службы. Ставрополец, называющий себя «дипломированным целителем и магом», каждый день приходил на работу к своим делопроизводителям и «показывал фокусы», пытаясь внушить приставам, что он ничего им должен.
В региональной службе отметили, что на самом деле «волшебник» задолжал по кредиту сто шестьдесят тысяч рублей. Несколько месяцев «колдун» скрывался от банковских служащих, сбрасывал телефонные звонки и игнорировал письма о начале делопроизводства в его отношении.
Деньги «волшебным образом» нашлись у должника после того, как сотрудники службы арестовали его банковские счета и кредитные. Мужчина решил больше не предпринимать попыток снять с себя долг с помощью магии и перечислил причитающиеся деньги банку.
Екатерина Цой