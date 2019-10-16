telegr wh call

Новости

МРОТ повышают в России

16 Октябрь 2019, 19:15

Россиянам продлили жизнь на полгода

16 Октябрь 2019, 19:00

Жилой комплекс в Снеговой пади достроят по графику

16 Октябрь 2019, 18:58

Приморским многодетным семьям помогают заниматься спортом

16 Октябрь 2019, 18:56

ГИБДД вводит новый тест для водителей

16 Октябрь 2019, 18:45

Школьников Приморья обучают определять инсульт

16 Октябрь 2019, 18:39

Люди Путина хотят следить за педофилами

16 Октябрь 2019, 18:30

Россиянин ограбил средневековую таверну

16 Октябрь 2019, 18:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Магия не спасла россиянина от долгов

магия

Уверенный в себе россиянин пытался с помощью колдовства заставить судебных приставов не взыскивать с него кредиторскую задолженность. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как рассказали сотрудники ФССП по Ставропольскому краю, мужчина неоднократно пытался заколдовать служителей закона, проводя «магические ритуалы» прямо в отделении службы. Ставрополец, называющий себя «дипломированным целителем и магом», каждый день приходил на работу к своим делопроизводителям и «показывал фокусы», пытаясь внушить приставам, что он ничего им должен.

В региональной службе отметили, что на самом деле «волшебник» задолжал по кредиту сто шестьдесят тысяч рублей. Несколько месяцев «колдун» скрывался от банковских служащих, сбрасывал телефонные звонки и игнорировал письма о начале делопроизводства в его отношении.

Деньги «волшебным образом» нашлись у должника после того, как сотрудники службы арестовали его банковские счета и кредитные. Мужчина решил больше не предпринимать попыток снять с себя долг с помощью магии и перечислил причитающиеся деньги банку.

Екатерина Цой

Читайте также:

Активистка из Владивостока работает над особым клипом

«Он беспощаден»: гнев Путина идет по вертикали

Магия Путина: вопрос недостроев сдвинулся с мертвой точки

Популярное

Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат

Вот зачем водители устанавливают магниты под номера

Сбербанк вводит абонентскую плату для клиентов

Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы
Загрузка...
Загрузка...