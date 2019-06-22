Прошло двое суток после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, а магия главы государства продолжает ощущаться в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

В субботу, 22 июня, администрация региона заявила о том, что в многострадальном многоэтажном недострое, который расположен по адресу: улица Пихтовая, 35, наконец-то установлен лифт.

Хотя дом, строительство которого началось в далеком 1993 году, так и не был сдан в эксплуатацию, в нем на данный момент часть квартир заселена. В основном тут проживают пожилую люди и многодетные семьи. Каждой их этой категорий собственников лифт нужен, как воздух. Однако его 25 лет не было, и его установка до 2018 году заботила только жильцов.

Ранее DEITA.RU писало о том, что перед «Прямой линией» региональная администрация вывесила на своем основном интернет-ресурсе релиз. В нем говорилось, что в текущем году во Владивостоке и других городах Приморья будут достроены и сданы в эксплуатацию семь долгостроев. Кроме того, в 2020-м ожидается сдача в эксплуатацию более 20 недостроев.

Екатерина Брязгунова