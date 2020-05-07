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«Макдональдс» ограбили на 60 булок
Необычное преступление произошло в Москве
Странное ограбление удивило свидетелей в одном из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Москве, сообщает ИА DEITA.RU.
Инцидент произошел у метро «Тушинская» на первомайских праздниках. Рядовая разгрузка грузового автомобиля и передача груза в помещение ресторана была прервана неожиданным образом, пишут «Известия».
Злоумышленник пригрозил водителю-экспедитору ножом, после чего украл хлебобулочные изделия. Затем грабитель скрылся. Он унес с собой 60 булок на сумму 275 рублей 50 копеек.
Подозреваемый все еще в розыске. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
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