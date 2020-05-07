telegr wh call

Новости

«Макдональдс» ограбили на 60 булок

7 Май 2020, 21:15

Россияне стали дешево питаться

7 Май 2020, 21:00

Споры насчет публикаций в Facebook будет разрешать специальный совет

7 Май 2020, 20:15

«Некрасиво, мне не нравится» - горожане недовольны благоустройством набережной

7 Май 2020, 19:48

В Центробанке рассказали, как заемщики теряют свои доходы

7 Май 2020, 19:45

Губернатор сравнил россиян с клещами и предложил травить химией

7 Май 2020, 19:15

Дачный поселок в Приморье охвачен пламенем

7 Май 2020, 18:47

Около 7 миллионов занятых в туризме россиян остались без работы

7 Май 2020, 18:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

«Макдональдс» ограбили на 60 булок

бургер

Необычное преступление произошло в Москве

Странное ограбление удивило свидетелей в одном из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Москве, сообщает ИА DEITA.RU.

Инцидент произошел у метро «Тушинская» на первомайских праздниках. Рядовая разгрузка грузового автомобиля и передача груза в помещение ресторана была прервана неожиданным образом, пишут «Известия».

Злоумышленник пригрозил водителю-экспедитору ножом, после чего украл хлебобулочные изделия. Затем грабитель скрылся. Он унес с собой 60 булок на сумму 275 рублей 50 копеек.

Подозреваемый все еще в розыске. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Читайте также:

Сотрудница управляйки украла аквариумы у покойника

У столичного безработного украли деньги и имущество почти на 4 млн рублей

Женщина украла новорожденного ребенка из перинатального центра

Елена Кот

Популярное

Олег Кожемяко сделал важное заявление о снятии карантинных ограничений

В правительстве разъяснили, кому можно приехать в Находку

Дачный поселок в Приморье охвачен пламенем

Путин сказал, когда завершится карантин
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...