«Макдональдс» ограбили на 60 булок

Странное ограбление удивило свидетелей в одном из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Москве, сообщает ИА DEITA.RU.

Инцидент произошел у метро «Тушинская» на первомайских праздниках. Рядовая разгрузка грузового автомобиля и передача груза в помещение ресторана была прервана неожиданным образом, пишут «Известия».

Злоумышленник пригрозил водителю-экспедитору ножом, после чего украл хлебобулочные изделия. Затем грабитель скрылся. Он унес с собой 60 булок на сумму 275 рублей 50 копеек.

Подозреваемый все еще в розыске. Возбуждено уголовное дело о грабеже.