«Макдоналдс» обвиняет Роскачество в погрешностях при исследовании бургеров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

В «Макдоналдсе» утверждают, что обнаруженные в бургерах малые дозы антибиотиков фиксируются в результате нарушений, допущенных Роскачеством в ходе проведения исследований. Ресторанная сеть изучила документы, предоставленные Роскачеством, и, в свою очередь, обнаружила допущенные что при хранении и проведении исследований нарушения ГОСТов. Это говорит о том, что качество исследования оставляет желать лучшего, а результаты исследований могут быть не верны.

Также в «Макдоналдсе» сказали, что проверили поставщика говяжьих котлет данные о партии мяса. Проверка подтвердила безопасность и соответствие продукта нормативам.

Анастасия Туркова