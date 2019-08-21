Президент Франции Эмануэль Макрон верит в Европу от Лиссабона до Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Об этом Макрон заявил по итогам двухсторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Как считает глава Франции, будущее России полностью европейское. «Мы верим в эту Европу, которая идет от Лиссабона до Владивостока», - написал Макрон в своем Twitter.

Сама концепция об «огромной Европе»не нова. Такие мысли в той же Франции высказывал Шарль де Голль, желавший наладить сотрудничество с СССР. Разве что масштаб тогда был несколько скромнее. Де Голль говорил об Европе от Бреста (французского, а не белорусского) до Урала.

Есть и другие аналогии: де Голль хотел досадить заполонившей собой все Америке, приехав с визитом в СССР вопреки «дружеским рекомендациям». Свой визит в Москву, запланированный на май 2020 года, анонсировал по итогам встречи с Владимиром Путиным и нынешний глава Франции.

Дмитрий Санников