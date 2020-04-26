Максим Орешкин рассказал о возможности России выйти из кризиса

Бывший глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин оценил шансы на быстрый выход России из экономического кризиса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные канала «Россия 24».

Так, помощник президента отметил, что Россия сегодня имеет все необходимые ресурсы на то, чтобы восстановить собственные силы и прийти в экономическую норму достаточно быстро.

Однако, Орешкин подчеркнул, что текущий кризис обещает быть более масштабным, чем аналогичный в 2008-2009 годах. Чиновник отметил, что в этот раз Россия более подготовлена к такого рода невзгодам, однако, кризис куда более масштабен и глобален, поэтому полностью избежать и нивелировать его последствия не удастся.

«Главное – чтобы к концу карантинных мер осталось как можно больше фирм и рабочих мест, что поможет вернуться к привычному образу жизни как можно быстрее.