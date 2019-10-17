Максимальную скорость движения на трассах увеличат в России

На платных дорогах в Российской Федерации скорость движения увеличат до 130 километров в час, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил руководитель ГИБДД Михаил Черников.



По словам главы ведомства, этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Увеличение скорости на платных дорогах будет вводиться постепенно. Конечная планка — повысить разрешенную скорость до 130 километров в час.

Черников убежден, что роста жестких аварий из-за высоких скоростей не последует.

На данный момент в России есть несколько дорог, на которых действует подобное ограничение скорости. Речь идет о трассе М11. По ней можно доехать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Екатерина Брязгунова