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Максимальную скорость движения на трассах увеличат в России
На платных дорогах в Российской Федерации скорость движения
увеличат до 130 километров в час, сообщает DEITA.RU.
Об этом заявил руководитель ГИБДД Михаил Черников.
По словам главы ведомства, этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Увеличение скорости на платных дорогах будет вводиться постепенно. Конечная планка — повысить разрешенную скорость до 130 километров в час.
Черников убежден, что роста жестких аварий из-за высоких скоростей не последует.
На данный момент в России есть несколько дорог, на которых действует подобное ограничение скорости. Речь идет о трассе М11. По ней можно доехать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Екатерина Брязгунова