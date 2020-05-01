Максимальные выплаты предложили назначить всем безработным россиянам

Выплатить МРОТ всем безработным россиянам предложили Кабмину в Совете по правам человека при президенте РФ, сообщает ИА DEITA.RU.

Граждане, которые фактически находятся без работы, могут претендовать на данную выплату на момент обращения в органы службы занятости, пишет издание «Лента». Кроме того, правительству предлагается взять шефство в вопросах обеспечения средствами и работающих пенсионеров, которые организовали работу ИП, но на данный момент не имеют возможности продолжить предпринимательскую деятельность из-за эпидемии коронавируса.

В СПЧ отмечают, что большая часть россиян, обращающихся за финансовой помощью – лица, воспитывающие детей, зачастую многодетные. Кроме того, нередко за материальной помощью обращаются россияне, которые не находятся с работодателей в официальных трудовых отношениях.

В минувшем месяце глава Кабмина Михаил Мишустин распорядился о назначении выплат в размере МРОТ (12130 рублей) тем безработным России, которые обратились в службу занятости после 1 марта. Отмечается, что родители детей, чей возраст не достиг возраста совершеннолетия, смогут получать по 3000 рублей на каждого малыша.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось, что россиянам могут простить долги по мелким штрафам. Такое предложение поступило от депутатов Госдумы. По мнению депутатов, подобное списание долгов могло бы смягчить негативные социально-экономические последствия распространения коронавируса.