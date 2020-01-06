Мальчик просто баловался: вот кто стрелял по людям в Приморье

Полицейские установили личность загадочного стрелка, от которого пострадали несколько человек, сообщает DEITA.RU.



Полиция Артемовского городского округа установила личность стрелка из поселка Заводской. Двое подростков обратились за помощью врачей из-за поадания в них пуль.

В полиции сообщили, что стрелял по людям и окнам 14-летний парень. В качестве оружия подросток выбрал пневматическое ружье отца. Предположительно, стрельбу он открыл из хулиганских соображений.

Кроме подростков пострадавшими признали владельцев 3 квартир, по окнам которых также стрелял подросток. В инсппекции по делам несовершеннолетних недоумевают: мальчик растет в благополучной семье.

Решать вопрос о возбуждении дела будет Следком.

Елена Миронова