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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мальчик просто баловался: вот кто стрелял по людям в Приморье

полиция

Полицейские установили личность загадочного стрелка, от которого пострадали несколько человек, сообщает DEITA.RU.

Полиция Артемовского городского округа установила личность стрелка из поселка Заводской. Двое подростков обратились за помощью врачей из-за поадания в них пуль.

В полиции сообщили, что стрелял по людям и окнам 14-летний парень. В качестве оружия подросток выбрал пневматическое ружье отца. Предположительно, стрельбу он открыл из хулиганских соображений.

Кроме подростков пострадавшими признали владельцев 3 квартир, по окнам которых также стрелял подросток. В инсппекции по делам несовершеннолетних недоумевают: мальчик растет в благополучной семье.

Решать вопрос о возбуждении дела будет Следком.

 Елена Миронова

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