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Мальчик провалился в люк на прогулке с матерью
В соцсетях появилось видео из Набережных Челнов, в котором четко видно, как маленький ребенок проваливается в люк. В первую очередь, это говорит о том, что банальные элементы городской среды могут нести серьезную опасность для россиян любого возраста, сообщает DEITA.RU.
На записи с уличных видеокамер хорошо видно, как начиналось это происшествие: девушка, везущая коляску по тротуару, и маленький мальчик, который идет за ней по газону. Ребенок беззаботно идет вперед, делает шаг на крышку водопроводного колодца, после чего она переворачивается и ребенок проваливается вниз.
Девушка тут же кинулась на помощь пострадавшему, почти сразу же к ней присоединились прохожие, общими усилиями вытащив ребенка.
Сейчас прокуратура Татарстана занимается расследованием, действительно ли вопиющий случай произошел в республике. По словам ведомства, в случае подтверждения этого факта проведут проверки деятельности городской администрации, коммунальных служб и остальных ответственных структур.
Александра Маслова