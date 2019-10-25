Мальчик провалился в люк на прогулке с матерью

В соцсетях появилось видео из Набережных Челнов, в котором четко видно, как маленький ребенок проваливается в люк. В первую очередь, это говорит о том, что банальные элементы городской среды могут нести серьезную опасность для россиян любого возраста, сообщает DEITA.RU.

На записи с уличных видеокамер хорошо видно, как начиналось это происшествие: девушка, везущая коляску по тротуару, и маленький мальчик, который идет за ней по газону. Ребенок беззаботно идет вперед, делает шаг на крышку водопроводного колодца, после чего она переворачивается и ребенок проваливается вниз.

Девушка тут же кинулась на помощь пострадавшему, почти сразу же к ней присоединились прохожие, общими усилиями вытащив ребенка.

Сейчас прокуратура Татарстана занимается расследованием, действительно ли вопиющий случай произошел в республике. По словам ведомства, в случае подтверждения этого факта проведут проверки деятельности городской администрации, коммунальных служб и остальных ответственных структур.

Александра Маслова