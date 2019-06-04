Ходить на учёбу теперь можно фривольно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В Мехико - столице Мексики - праздник толерантности и самоидентификации. Власти города разрешили школьникам внести изменения в школьную форму. Новшества коснулись мальчиков, которым теперь позволено надевать юбку если, конечно, они этого хотят.

О радостной новости сообщил лично мэр Мехико Клаудия Шейнбаум через свой Twitter.

Однако права девочек также были расширены. Им теперь разрешено носить брюки опять-таки в том случае если им этого хочется.

Введение нейтральной школьной формы поддержал министр образования Мехико Эстебан Моктесума Барраган. По её словам, это простые действия по продвижению равенства прав. Чиновник также призвал принять аналогичные решения в части нейтральной формы и другие штаты страны.