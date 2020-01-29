Мальчику, пострадавшему от собак, сделали операцию в Южно-Сахалинске

Ребёнка экстренно доставили в столичную больницу региона и прооперировали, сообщает DEITA.RU.

В минувший вторник вечером стало известно о мальчике на Курильских островах, которого покусали собаки. В центральную районную больницу поступило соответствующее сообщение. Учитывая срочность проведения операции, было принято решение задействовать средства санитарной авиации для доставки пострадавшего на Сахалин, в столицу, как отмечается на официальном сайте правительства области. Однако ситуация осложнялась тёмным временем суток, когда вертолетам опасно совершать перелеты.

Организаторам удалось договориться об отправке пассажирского самолёта в Южно-Сахалинск. В полёте мальчика сопровождала бригада медиков, а на земле пациента был готов встретить автомобиль реанимации.

Операция была проведена в экстренном порядке, на данный момент мальчик находится под особым контролем регионального Минздрава.

Стоит отметить, что проблема бродячих собак повсеместно распространена в ДФО. Так, в начале декабря в камчатском Вилючинске стая собак повалила на землю школьницу. Девочка отделалась незначительными увечьями лишь благодаря толстой куртке. В конце декабря в одном из микрорайонов Владивостока сообщили о большой стае бродячих собак, которые представляли опасность для жителей.

Софья Корф