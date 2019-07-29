Патриотический спектакль «Военная тайна» по рассказу детского писателя Аркадия Гайдара поставили в Приморском театре кукол. В завершение театрального сезона, 26 июля, состоялась открытая сдача новой постановки. На премьеру зрителей позовут в сентябре. Известно, что осенью, в рамках гастрольного тура по Приморскому краю, спектакль покажут в Уссурийске, сообщает DEITA.RU.

«Военную тайну» Аркадий Гайдар написал в 1934 году в период становления молодой Советской республики. На истории, о героической битве маленького Мальчиша-Кибальчиша с врагами-буржуями, выросли поколения детей Советского Союза.

Большинство ребят живущих в нынешнее время этой истории не знает. Но как сказала после спектакля одна из зрительниц: «Тему героизма никто не отменял. Это очень важно во все времена. Особенно для мальчишек». Оксана смотрела спектакль вместе с детьми – 12-летним Данилой и 7-летней Миррой. Ребята подтвердили слова мамы, рассказав, что история им очень понравилась.

Поставил спектакль режиссер Сергей Руденок. Главные роли в «Военной тайне» исполняют актеры. Куклы тоже участвуют в постановке. Много звучит патриотической музыки, песен гражданской войны, песен из кинофильмов о гражданской войне.

«Чувство гордости за свою страну, за свой народ, чувство патриотизма, это то, что, безусловно, находится сегодня в дефиците. Я не нахожу у современных детских писателей работ, где столь ярко выражено героико-патриотическое звучание, как у Гайдара. Спектакль получился ярко выраженного героического звучания. Я бы назвал его духоподъемным, поднимающим дух молодого поколения», - говорит художественный руководитель Приморского театра кукол Виктор Бусаренко.

Спектакль рассчитан на младший школьный возраст 7 - 10 лет. Но есть мнение, что постановка будет интересна и более старшему возрасту. На сдаче спектакля присутствовали дети 12-13 лет. Они рассказали, что им было интересно.

В 2019 году писателю Аркадию Гайдару, классику советской детской литературы, участнику двух воин Гражданской и Великой Отечественной, исполнилось 115 лет.

Текст и фото: Ирина Павленко



