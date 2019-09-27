Малейшая утечка оставить всех жильцов дома без газа

Законопроект, позволяющий использовать в многоквартирных домах только оборудование с автоматическим отключением подачи газа в случае даже малейшей утечки или чрезмерной загазованности комнат, внесли в Государственную думу, сообщает DEITA.RU.

Данный документ, разработанный депутатом от партии власти Виктором Шрейдером, не только исключит из использование неавтоматическое оборудование, но и позволит каждому человеку незамедлительно почувствовать запах газа.

Ни для кого не секрет, что почувствовать газ очень и очень сложно, поэтому было предложено добавлять в него специальное противно пахнущее вещество. Благодаря его свойствам люди смогут почувствовать утечку на ранней стадии.

Напомним, газ является одним из самых опасных ресурсов, которыми пользуются россияне в своих квартирах. За последние четыре года произошло 54 взрыва в жилых домах по всей России. В трагедиях пострадали 577 человек и около 140 погибли. Самой громкой трагедией последних лет стал взрыв в Магнитогорске под Новый 2019 год. Тогда погибли около 40 человек, среди которых были и дети.

Екатерина Брязгунова