Мосгорсуд отменил вынесенное ранее решение о назначении штрафа Центру организации дорожного движения за установку уменьшенных дорожных знаков, сообщает DEITA.RU.

Основной спор развернулся вокруг трактовки предварительного национального стандарта. Этот документ был введен Росстандартом в ноябре 2017 года и закрепил право городов применять знаки размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах.

Как пишет «Ъ», Мосгорсуд объяснил, что условия обеспечения безопасности дорожного движения были созданы. Знаки были установлены на двухполосных улицах с разрешенной скоростью движения не выше 60 км/ч, хорошо видны и освещены.

Ранее в пяти регионах России прошел эксперимент по уменьшению дорожных знаков. По его результатам было принято решение внедрить меру по всей стране.

Дмитрий Санников