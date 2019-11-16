Маленькие машинки устроили большую пробку в столице

Дорожно-транспортное происшествие произошло на въезде во Владивосток в районе 14 километра днем 16 ноября, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали очевидцы, водитель Toyota Aqua резко затормозил, когда заметил перед собой валяющийся на трассе глушитель, позади двигалась Honda HR-V, водитель которой не успел затормозить и влетел в Aqua. Позади HR-V двигался Nissan Note, который затормозить успел, но в него влетел Nissan Largo.





Сейчас по данным сервиса «Яндекс.Пробки» дорожная обстановка в столице Дальнего Востока оценивается в 7 баллов. Пробка, возникшая на въезде во Владивосток после массового ДТП, растянулась от 14 километра до района санатория «Амурский залив».