Россияне рассказали, сколько им надо денег, сообщает DEITA.RU.



Социологи провели очередное исследование, направленное на понимание запросов россиян. Специалисты «Ромира» спрашивали у россиян, сколько денег им нужно для нормального уровня жизни.

В среднем запросы у опрошенных не были большими: семье из трех человек надо не меньше 78 тысяч рублей в месяц. При этом четверть опрошенных сказала, что им было бы достаточно от 40 до 60 тысяч рублей на троих в месяц. Еще более половины хотят от 60 до 120 тысяч рублей. Только 11% россиян не смогли бы нормально жить, не имея на троих хотя бы 120 тысяч рублей.

Отметим, что запросы населения выросли всего на 2 тысячи по сравнению с прошлым годом. В понятие «нормальный уровень жизни» россияне вкладывают наличие квартиры или дома, машины, качественного лечения и образования, а также хорошего питания, возможности заниматься спортом, посещать культурные места и путешествовать.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата в Приморье по итогам 2018 года составила чуть более 42 тысяч рублей.

Елена Миронова