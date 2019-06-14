Положенные выплаты поступили семье только после вмешательства компетентных органов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Социальные службы Анучинского района Приморья отказывались выдавать деньги семье малоимущих, опираясь на то, что общие доходы домохозяйства превышали величины прожиточного минимума, установленные в регионе.

Несправедливость была установлена только в ходе прокурорской проверки. Как оказалось, социальные работники не учли во внимание данные о ещё одном несовершеннолетнем сыне.

После вмешательства прокуратуры семье назначено ежемесячное пособие на ребенка, а также принято решение о выплате образовавшейся задолженности с момента подачи заявления.

Примечательно, что подобные случаи могут встречаться повсеместно, ввиду того, что, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, более половины российских семей живут за чертой бедности.

Именно поэтому нужно проявлять упорство в деле получения всех положенных по закону социальных выплат.

Дмитрий Шевченко