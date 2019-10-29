Малоимущих должников с детьми поддержат власти

Ежемесячные взыскания долгов малоимущих россиян, воспитывающих двух и более детей, сократят до двадцати процентов от официальной зарплаты. Об этом сообщает DEITA.RU.

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с Ярославом Ниловым. Согласно пояснительной записке к документу, снизить процент взыскания долга с указанной категории должников необходимо для того, чтобы у родителей с низким заработком была возможность прокормить несовершеннолетних иждивенцев.

Авторы законопроекта пояснили, что действующее в России законодательство не учитывает родительские обязанности должников по содержанию детей. По словам депутатов, сегодня суммы взыскания долгов по решению суда могут варьироваться от пятидесяти до семидесяти процентов от заработной платы малоимущего гражданина.

«Законодатель не учел тот факт, что в большинстве случаев единственным источником дохода в малообеспеченных семьях с детьми является зарплата кормильца. Взимание более половины от этой суммы ставит россиян в крайне бедственное положение», - заметили авторы инициативы.

В связи с тем, что по решению суда указанная сумма долга часто автоматически удерживается из зарплаты, у россиян с низким заработком не остается возможности частично гасить задолженность меньшими суммами, чтобы оставить часть средств на оплату необходимых ежемесячных нужд. В результате к уже имеющимся долгам прибавляются задолженности за «коммуналку», а ряде случаев семья ставится на учет в опеке с риском изымания детей от родителей, которые при всем желании не могут их прокормить.

Отмечается, что законопроект будет рассмотрен в российской парламент в ноябре.

Екатерина Цой