Малолетних преступников будут контролировать медиаторы

Как прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Выборный, на данный момент в Министерстве юстиции планируется внести некоторые поправки в существующее законодательство по работе медиативных служб с несовершеннолетними преступниками, сообщает DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

По заявлению Выборного, работа медиаторов все еще является новинкой в сфере законодательства. И хотя она уже используется в области гражданского права, в отношении работы с детьми все-таки необходимо внести поправки и уточнения в законодательные нормы. Необходимо четко определить, кто имеет право стать в данном случае медиатором, какие у него полномочия и обязательства, когда и при каких условиях он имеет право приступать к работе с подростками.

Депутат Госдумы считает, что восстановительное правосудие должно стать основой работы медиаторов по отношению к несовершеннолетним, совершившим правонарушение. Этот подход призывает не к наказанию правонарушителя с последующей изоляцией от общества, а, наоборот, призван помочь малолетнему преступнику осознать свою вину, минимизировать ущерб, нанесенный жертве и обществу, в том числе моральный и материальный.

Часто подростки не отдают себе отчет о последствиях совершенных ими деяний. Поэтому в обязанности служб медиации должна входить разъяснительная работа, в ходе которой преступники изменят отношение к содеянному и осознают глубину своей ответственности. Такая система будет более гуманной к юным нарушителям и, возможно, в дальнейшем они больше не повторят своих проступков.

На данный момент службы медиации работают в России на разных уровнях – от образовательных учреждений до целых районов. Однако Выборный считает, что такие службы должны открываться не отдельными структурами в регионе, а при соответствующих федеральных органах власти.

С помощью служб медиации мы могли бы решить одну из важных задач в стране — свести к минимуму правонарушения среди детей и повлиять на юных нарушителей самыми гуманными методами, считает Выборный.

Разработка данного законопроекта уже запланирована Правительством на 2020 год.

Ирина Елкина