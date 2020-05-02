Малый бизнес гибнет в России

Научные сотрудники ИПЭИ РАНХиГС провели расчеты, где узнали последствия удара пандемии по бизнесу в России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Forbes.



Согласно расчетам, самый сильный удар придется на субъекты МСП, предоставляющие услуги в разных сферах жизни. Предприятия, которые не ушли в онлайн, подвержены банкротству. Так, р упал на одежду, обувь, ювелирные украшения, спорт, образование и многое другое. Вырос он только на алкоголь, бытовую технику и смартфоны с компьютерами.

Ожидается рост безработных до 9 млн. человек, что является 10% от общего количества населения соответствующего возраста. Согласно расчетам Степана Земцова, ведущего сотрудника, больше всего пострадает 11% субъектов МСП, однако если учесть смежные отрасли, то под закрытие попадет 64,2% компаний, что в количестве составляет 3,4 млн. Специалисты считают, что сохранение карантина приведет к катастрофе в экономике.