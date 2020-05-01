Малый бизнес не платит за аренду

Российский малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РБК.

По данным исследования банка «Точка», объем арендных платежей, которые предприниматели платят за пользование недвижимостью, в апреле упал на 56%.

Как отмечает аналитический центр НАФИ, 60% российских предпринимателей, арендующих помещения, сообщили, что уже имеют просрочки по арендным платежам, еще 35% ожидают затруднений с выплатами в ближайшее время. При этом 73% индивидуальных предпринимателей заявили о нехватке средств на арендные платежи, среди юрлиц эта доля составила 57%. Большинство предпринимателей (85%) обсуждали возможность пересмотра условий договоров аренды с арендодателями, но уступок по арендным платежам удалось пока добиться 13% опрошенных.

Подавляющее большинство собственников в сегменте торговой недвижимости сейчас ведут переговоры с арендаторами об изменении условий. Речь в переговорах, как правило, идет об арендных каникулах, пересмотре базовой арендной платы, переходе на процент от товарооборота, продлении договоров на период предоставления арендных каникул.Пока на серьезные уступки арендаторам, такие как отмена аренды или существенные скидки, идет незначительная доля собственников.