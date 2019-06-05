В Государственную Думу внесен законопроект об отмене применения контрольно-кассовой техники для ослабления нагрузки на индивидуальных предпринимателей, сообщает DEITA.RU.

Вопросы правовой защиты предпринимателей в нашей стране имеют очень большое значение. Это обусловлено особой значимостью сектора малого бизнеса для экономки нашей страны в целом и обеспечения населения товарами и услугами в полной мере и в достаточном ассортименте.

Тем не менее, поправки в отраслевые законы резко ухудшили положение именно субъектов малого бизнеса. Размеры штрафов за неиспользование ККМ ИП в 2019 году следующие:

- При отсутствии устройства онлайн-кассы - от 25% до 50% неучтенной денежной суммы (минимальный размер — десять тысяч рублей);

- Некорректная эксплуатация ККТ - минимальный штраф — 1500 рублей, максимальный — 3000 рублей.

- В случае, если покупателю не отдали бумажный/электронный чек - 2000 рублей.

Благодаря этим новациям, большая часть ИП не «ушли в тень», а именно закрылись из-за отсутствия рентабельности. Обновленный закон № 54-ФЗ не только сделал обязательным использование принципиально иных устройств в качестве кассовых аппаратов, установив присущие им правила работы, но и изменил состав лиц, имеющих возможность не применять кассовую технику. К июлю 2019 года должны поставить ККТ те предприниматели, кто оказывает услуги населению, в том числе ИП с наемными работниками в штате, работающие в розничной торговле, общепите или торгующие подакцизными товарами.

Покупка современной кассовой техник стоит слишком дорого. Ежемесячные платежи за техническое обслуживание, которые в некоторых субъектах по стоимости эквивалентны двум новым кассовым аппаратам (к примеру, средняя стоимость ежемесячного обслуживания ККМ по г. Москве-2500 руб./мес., по г. Саратов- 650руб./мес., по г. Новосибирск - 950 руб./мес.).

Проблема эта не нова. Владимир Путин еще в 2009 году заявил: «Действительно, у нас бывает так, что кассовый аппарат стоит дороже, чем продаваемый товар». Перманентный экономический кризис ударил по многим небольшим предприятиям. Тем не менее, именно малый и средний бизнес, особенно в условиях кризиса, должен способствовать росту отечественной экономики. Ведь поле для деятельности этого сектора экономики огромное - от выпечки хлеба до высокотехнологичного производства.

В настоящее время ИП может не применять кассовое оборудование, работая на патентной системе налогообложения. При работе на патенте ИП может, например, заниматься реализацией услуг или розничной торговлей в торговом зале, площадь которого равна максимум 50 кв. м. или без торгового зала, а также в нестационарном помещении для торговли. Складывается парадоксальная ситуация, при которой происходит дискриминация предпринимателей по роду деятельности: поскольку, по закону, ИП имеет право продавать картофель без ККМ, однако при реализации мороженой рыбы ИП должен использовать кассу.

Группа депутатов Государственной Думы 4 июня 2019 года внесла в российский парламент законопроект о неприменении контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями, чей суммарный годовой доход от предпринимательской деятельности не превышает двенадцатикратную сумму минимального размера оплаты труда по субъекту Российской Федерации.

В настоящее время законопроект еще не прошел процедуру обсуждения на уровне профильного комитета.

Дмитрий Санников