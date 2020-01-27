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Малый бизнес выйдет из тени: три года без налогов

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В рамках стратегии развития России до 2025 года, так называемой  «Стратегии роста», председатель Партии роста  Борис Титов предложил упразднить налоги сроком на три года для малого и среднего бизнеса, направив письмо с соответствующим прошением премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Представитель партии убежден, что такой подход приведет к росту ВВП в короткие сроки, а также обеспечит россиян новыми рабочими местами, при этом не предвидится никаких инфляционных рисков, что подтверждают подготовленные экономические расчеты. Подобные практики с положительным результатом уже существуют в некоторых странах, например, в Казахстане.

В первую очередь, Титов предлагает освободить от налогообложения предприятия малого и среднего бизнеса производственных направлений, работающих на специальных налоговых режимах. Также в своем письме парламентарий предлагает предоставить промышленности возможность беззалогового долгосрочного кредитования, разрешить применять ускоренные сроки амортизации нового оборудования, субсидировать ипотеку до 5% для семей с плохими условиями проживания и многое другое.

По мнению Титова, такие инициативы должны стать стартовыми точками для дальнейшего развития экономики России, а их откладывание может быть непродуктивным и опасным и привести к новому экономическому кризису.

Напомним, что согласно статистике Федеральной налоговой службы, в 2019 году закрылось более 1000 предприятий малого и среднего бизнеса, а без работы, в связи с этим, осталось более 9000 человек.

 

Ирина Елкина

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