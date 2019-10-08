telegr wh call

Новости

Вот почему нельзя выкатывать бензин до загорания лампочки

8 Октябрь 2019, 12:00

Госдума: Пенсионной реформы можно было избежать

8 Октябрь 2019, 11:45

Видео: столичная улица затоплена, машины глохнут

8 Октябрь 2019, 11:30

Важный ресурс исчезнет с планеты через сорок лет

8 Октябрь 2019, 11:30

Приморцы протестуют против массовых сокращений

8 Октябрь 2019, 11:15

Раскрыты схемы заработка на ремонте дорог Владивостока

8 Октябрь 2019, 11:00

Ларьки и царьки: Трутневу придется смириться с Владивостоком 90-х

8 Октябрь 2019, 10:45

Сотни приморцев ждут своих денег от «СССР»

8 Октябрь 2019, 10:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Малый бизнес задушат в России: власти выступили с предложением

деньга, карты, карта, монета, монеты, рубль, рубли, кошелек

Малый бизнес России заплатит еще больше налогов в следующем году, сообщает DEITA.RU.

Министерство экономического развития РФ выступило с предложением  максимально поднять  обязательные платежи для малого бизнеса. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, речь идет о повышении налога на патент, торгового сбора и единого налога на вмененный сбор на четыре целых и девять десятых процентов.

Эксперты РБК уже отметили, что если инициатива ведомства вступит в законную силу, то в две тысячи двадцатом году, из-за критически высокого ЕНВД, многим малым предпринимателям придется «выйти из игры». Особенно негативная максимизация самого популярного в МБ налога скажется на представителях торговой сферы.   

Специалисты ФНС заявили, что с две тысячи тринадцатого до две тысячи семнадцатого года, налоговые поступления из бизнеса стали причиной увеличения внутреннего валового продукта страны на одну целую и две десятые процента. Общая сумма налоговых поступлений за четыре года составила шестьдесят процентов от сводного бюджета России.

«Рост налоговых вычетов, скорее всего, говорит о большой работе властей страны в сторону выведения экономики России из «тени», - предположили в ведомстве.

Екатерина Цой

Читайте также:

Новый налог будут взимать на особых условиях

Медведев снова залез в карманы россиян

Еще один налог для россиян предложила Матвиенко

Популярное

Целая неделя: массовые проверки водителей устроит ГИБДД

Всю правду о Медведеве выдал его приближенный

Массовый митинг прошел в Приморье

Стало известно, почему оцепили федеральные трассы
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...