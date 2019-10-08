Малый бизнес задушат в России: власти выступили с предложением

Малый бизнес России заплатит еще больше налогов в следующем году, сообщает DEITA.RU.

Министерство экономического развития РФ выступило с предложением максимально поднять обязательные платежи для малого бизнеса. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, речь идет о повышении налога на патент, торгового сбора и единого налога на вмененный сбор на четыре целых и девять десятых процентов.

Эксперты РБК уже отметили, что если инициатива ведомства вступит в законную силу, то в две тысячи двадцатом году, из-за критически высокого ЕНВД, многим малым предпринимателям придется «выйти из игры». Особенно негативная максимизация самого популярного в МБ налога скажется на представителях торговой сферы.

Специалисты ФНС заявили, что с две тысячи тринадцатого до две тысячи семнадцатого года, налоговые поступления из бизнеса стали причиной увеличения внутреннего валового продукта страны на одну целую и две десятые процента. Общая сумма налоговых поступлений за четыре года составила шестьдесят процентов от сводного бюджета России.

«Рост налоговых вычетов, скорее всего, говорит о большой работе властей страны в сторону выведения экономики России из «тени», - предположили в ведомстве.

Екатерина Цой